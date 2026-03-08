Litigano per un parcheggio vietato: uomo muore d’infarto

San Giovanni La Punta, Catania – È successo in piazza Manganelli a San Giovanni La Punta.

Un uomo di 60 anni ha perso la vita per l’esasperazione di un litigio nato dal nulla. Secondo le prime ricostruzioni, al vaglio delle autorità competenti, tutto avrebbe avuto inizio quando una coppia ha tentato di lasciare la propria auto in un’area dove la sosta non era consentita.

Il 60enne, notata l’infrazione, si è avvicinato per segnalare che in quel punto non potevano parcheggiare. Quello che doveva essere un semplice scambio di battute o una correzione civica è degenerato in pochi istanti.

Ne è nata una violenta lite verbale: urla, insulti e una tensione che è salita vertiginosamente. L’uomo, che portava con sé la fragilità di tre pacemaker, non ha retto all’urto emotivo del diverbio. Nel culmine della discussione, il 60enne si è accasciato improvvisamente a terra, colpito da un infarto fulminante.

Mentre i passanti cercavano disperatamente di prestare i primi soccorsi e chiamavano l’ambulanza, è accaduto l’inimmaginabile: la coppia, invece di fermarsi e prestare aiuto, ha approfittato della confusione generale per fuggire e fare perdere le proprie tracce.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Il suo cuore, già provato, ha smesso di battere poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso del Cannizzaro.

I carabinieri stanno conducendo indagini serrate per rintracciare i due occupanti dell’auto. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei presenti che hanno assistito alla scena.

