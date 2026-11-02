Liù Gallaro, nei suoi ritratti minuscoli la cagnolina Kity è una principessa rinascimentale

Scicli – Diceva Mino Maccari “soprattutto il disegno”. Perché se un pittore è bravo a dipingere lo si capisce innanzitutto dalla sua capacità di disegnare.

Lei è Liù Gallaro, ha 21 anni, è di Scicli, si è diplomata al liceo artistico di Modica e ora studia all’università di Palermo, al corso di conservazione e restauro dei beni culturali, con specialistica in restauro di manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile, presso la Facoltà di chimica e fisica.

I suoi quadri sono minuscoli, sono tutti sotto i 10 centimetri. “La mia passione per l’arte nasce da quando ero piccola, oggi mi dedico alla pittura ad acquerello e ad olio (di tanto in tanto) -dice-. La musa delle mie opere è la mia cagnolina, con cui sono cresciuta, Kity”. I suoi sono acquerelli, tranne uno che è una tela ad olio. “Mi piace dipingere in dettaglio”, spiega Liù. La cagnolina viene da lei raffigurata in ritratti di animale antropomorfo in stile rinascimentale: il cane assume la posa e indossa gli abiti di una nobildonna. Lo sfondo scuro, la figura di profilo e i dettagli del costume richiamano la ritrattistica di corte italiana tra Quattrocento e Cinquecento. La sua è una reinterpretazione contemporanea, ironica e decorativa, di quel linguaggio pittorico che oggi ha un riferimento importante nell’artista belga Thierry Poncelet.

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