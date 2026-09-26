“Livatino. Il giudice e i suoi assassini” di Michele Placido. Il trailer. Una ragusana e un modicano nel film

Nel film ci sono la ragusana Alice Canzonieri e il giovanissimo modicano Francesco Cassibba

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Michele Placido è dietro la cinepresa di “Livatino. Il giudice e i suoi assassini”, nuova serie di Rai Fiction dedicata alla figura di Rosario Livatino, il magistrato trucidato il 21 maggio del 1990, all’età di 37 anni, dalla Stidda su una strada provinciale di Agrigento. Il giudice Livatino è, a oggi, l’unica persona laica a essere stata beatificata dalla Chiesa come martire della giustizia e della fede.

La serie, in onda prossimamente su Rai1 e RaiPlay, racconterà la storia di Rosario Livatino, giovane magistrato di Agrigento che, nei difficili anni Ottanta, sfida un sistema mafioso mettendo in gioco la propria vita per difendere valori irrinunciabili: il rispetto della Legge, la Giustizia, il diritto a vivere in pace. Livatino si batte contro la criminalità organizzata, fino al 21 settembre 1990, quando viene ucciso in un brutale attentato mafioso.

Sulla linea del grande cinema civile di Francesco Rosi, Pietro Germi e Mario Monicelli, questa miniserie vuole indagare, da una parte la vita di Livatino; dall’altra, quella dei suoi assassini. Livatino è un martire contemporaneo, il primo magistrato nella storia ad essere nominato Beato dalla Chiesa. Papa Wojtyla lo definì “martire della giustizia e indirettamente della fede”.

Nel film ci sono la ragusana Alice Canzonieri e il giovanissimo modicano Francesco Cassibba.

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