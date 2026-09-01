Lo chef finlandese Mikko a Ragusa: la sua cucina è esperienza, memoria, dimensione immersiva (con cuffie a tavola)

Ragusa – Five Seasons, cinque stagioni. “Ci sono quattro stagioni che tutti conoscono. La quinta è quella che viene dopo – la stagione del rinnovamento, del ricominciare, del costruire in silenzio qualcosa di proprio”.

Nasce nella campagna ragusana che volge verso Chiaramonte Gulfi il ristorante “Five Seasons” dello chef finlandese Mikko Rautiainen. “Hai mangiato nei ristoranti tutta la vita. Five Seasons è un’altra cosa. Un mondo costruito all’incrocio tra cibo, memoria e racconto”.

Così si presenta la proposta gastronomica di questo chef noto per le sue partecipazioni televisive a Britain’s Got Talent e per la formazione nei ristoranti stellati.

L’esperienza più importante che Five Seasons propone è “The Requiem”, che consiste in una cena di dodici portate, con dodici posti a tavola, per la durata di quattro ore mentre una colonna sonora originale viene irradiata in cuffie wireless. Una scatola sigillata aspetta l’ospite a tavola quando ci si siede.

Il menu unisce gli ingredienti siciliani alla precisione nordica. La villa bianca nella campagna ragusana accoglie i commensali a lume di candela. I piatti potrebbero includere branzino pescato con la lenza in beurre monté allo zafferano, tataki di manzo con cenere di aglio nero o un cannolo rovesciato spolverato di cacao e pepe rosa. Ogni portata è presentata con un elemento di una storia, a volte sottile, a volte disarmante. La serata è accompagnata da musica appositamente composta, che si ascolta tramite cuffie wireless, con un abbinamento di vini siciliani. In alternativa si possono scegliere abbinamenti analcolici personalizzati come kombucha alla rosa selvatica, consommé di pomodoro chiarificato con ghiaccio di cetriolo e kefir soda con melissa.

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