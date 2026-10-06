Lo sciclitano Gaetano Giuseppe Magro nuovo direttore del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate a Catania

Scicli – Il prof. Gaetano Giuseppe Magro, ordinario di Anatomia Patologica, originario di Scicli, è stato eletto direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate – G.F. Ingrassia. Candidato unico, il docente è stato eletto nei giorni scorsi con un ampio consenso. Si insedierà il 1° novembre e rimarrà in carica fino al2030. Succede alla prof.ssa Antonella Agodi che ha guidato il dipartimento per due mandati.

Il prof. Gaetano Giuseppe Magro si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1990 all’Università di Catania, ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Neuropediatriche nel 1997 e si è specializzato in Anatomia Patologica all’Università di Messina. Ha poi perfezionato la propria formazione nelle Università di Padova e di Pilsen.

È entrato nei ruoli dell’Ateneo catanese nel 2001 come professore associato e nel 2018 ha raggiunto il ruolo di professore ordinario di Anatomia Patologica. Nel corso della sua attività ha ricoperto importanti incarichi accademici e assistenziali: è stato responsabile dell’UOC di Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Rodolico-San Marco” di Catania, direttore della Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica e vicedirettore del Dipartimento G.F. Ingrassia. Ha inoltre diretto il DAI Diagnostica d’Immagini e di Laboratorio ed è stato responsabile del Centro di Oncologia ed Ematologia Sperimentale (COES).

La sua attività scientifica si è concentrata in particolare sulla diagnostica anatomopatologica dei tumori della tiroide, della mammella, dei tessuti molli e dell’età pediatrica, ambiti nei quali ha svolto anche attività di consulenza per centri regionali e nazionali. Come Principal Investigator ha coordinato numerosi progetti di ricerca nazionali finanziati su fondi competitivi. Dal 1990 ha orientato la ricerca all’identificazione di marcatori morfologici, immunoistochimici e molecolari applicabili alla diagnostica oncologica e allo sviluppo di terapie bersaglio.

È autore di 352 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, che hanno raccolto oltre 7.100 citazioni, con un H-index di 43 secondo Scopus. È stato componente di editorial board e revisore per numerose riviste scientifiche internazionali. I suoi lavori sono stati citati nei principali testi internazionali di Anatomia Patologica, tra cui i WHO Classification of Tumours Blue Books, e in volumi di riferimento come Ackerman’s Pathology by Rosai, Enzinger & Weiss Soft Tissue Tumors, Diagnostic Surgical Pathology by Sternberg e Diagnostic Histopathology of Tumours by Fletcher.

Dal 2002 è stato inoltre invitato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, in qualità di esperto internazionale di Anatomia Patologica, a contribuire alla prestigiosa collana dei Blue Books dedicata alla classificazione delle patologie tumorali della mammella, dei tessuti molli e dei tumori pediatrici.

Scienziato e poeta

Accanto alla medicina ha coltivato nel tempo una forte passione per la letteratura e la filosofia. Poeta e scrittore, ha fondato la “Biopoesia”, percorso di contaminazione tra sapere scientifico e dimensione letteraria, e nel 2022 ha dato vita alla casa editrice “ilglomerulodisale”, nata con l’obiettivo di favorire il dialogo e la contaminazione tra i saperi.

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