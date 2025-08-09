Lo sfogo dell’influencer inglese: “La gente è stanca di pagare cifre assurde per andare al mare”. VIDEO

Il caroprezzi fa sentire i suoi effetti non solo in Salento, ma anche nel sud barese. L’influencer italobritannica Lauren Quacquarelli, che sul suo profilo TikTok da 370mila follower racconta le bellezze della Puglia, ha mostrato una situazione comune a molti stabilimenti balneari della zona: ombrelloni chiusi e sdraio vuote. “Siamo al 5 agosto – dice – e io in tutta la mia vita non ho mai visto la spiaggia così vuota. E questo fa capire tanto: la gente è stanca di pagare cifre assurde per andare al mare”.

Il video ha ottenuto più di 50mila like e nei commenti, gli utenti sembrano sostenere l’idea che ormai, in Puglia, “è finita la pacchia”.

