Lo spiritoso che girava in auto con la sirena blu delle forze dell’ordine

Scicli – I carabinieri di Donnalucata hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 20enne del posto incensurato per “possesso di segni distintivi contraffatti”. Il giovane veniva notato dai militari in perlustrazione a bordo di un’autovettura con installato sopra il tetto un lampeggiante in funzione di colore blu che, di norma, identifica i mezzi in uso alle forze dell’ordine o di emergenza. Il conducente si assumeva la responsabilità, giustificando il gesto come goliardico. Il dispositivo veniva posto sotto sequestro.

© Riproduzione riservata