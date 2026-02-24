Lo spot SIP con Massimo Lopez riappare in TV dopo 32 anni. «Una telefonata allunga la vita»

Nella serata di domenica 22 febbraio sulle principali emittenti televisive italiane è tornato in onda uno spot che appartiene a un’altra epoca della comunicazione pubblicitaria. Protagonista Massimo Lopez, volto noto del teatro e della televisione italiana, impegnato in una delle pubblicità più ricordate della telefonia italiana. Non un remake né una riedizione aggiornata, ma la riproposizione integrale di un film pubblicitario realizzato oltre trent’anni fa per la Sip, la Società Italiana per l’Esercizio delle Telecomunicazioni, azienda che fino al 1994 ha gestito la rete telefonica nazionale prima della nascita di Telecom Italia e poi del marchio Tim.

La decisione di riportare in televisione una pubblicità storica non è passata inosservata. Per chi ha vissuto gli anni della Sip si tratta di un ritorno immediato alla memoria collettiva di un Paese che stava entrando nell’era della comunicazione di massa. Per il pubblico più giovane è invece l’occasione di scoprire uno stile pubblicitario che oggi appare quasi lontano nel tempo, costruito su un racconto semplice ma efficace. La scelta di riproporre lo spot è evidentemente riconducibile a Tim, l’attuale erede industriale e commerciale di quella stagione. Un’operazione che comunque non rappresenta una novità assoluta nella strategia di comunicazione dell’azienda, che potrebbe peraltro essere legata all’ormai imminente inizio del Festival di Sanremo (di cui Tim è main partner).

Il possibile legame con Sanremo

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle ragioni precise che hanno portato alla messa in onda dello spot Sip il 22 febbraio. Da parte di Tim al momento bocche cucite. Lo spot è parte di una strategia di comunicazione di cui si scoprirà altro nei prossimi giorni.

Un elemento che potrebbe offrire una chiave di lettura è il calendario degli eventi televisivi delle prossime settimane. Tim sarà infatti Main Partner del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. La riproposizione dello spot storico potrebbe quindi rappresentare un primo segnale di una strategia di comunicazione che punta a valorizzare il patrimonio storico del gruppo in un contesto televisivo ad altissima visibilità. Se così fosse, il ritorno dello spot con Massimo Lopez sarebbe l’inizio di un racconto più ampio sulla storia della telefonia italiana. Una storia che attraversa oltre mezzo secolo di innovazioni tecnologiche e trasformazioni industriali.

La leva della memoria collettiva

Siamo evidentemente di fronte alla più classica delle operazioni nostalgia. Il marchio Sip continua a occupare uno spazio particolare nell’immaginario di molti italiani. Per decenni è stato sinonimo di telefono, di cabine pubbliche e di una rete che progressivamente ha collegato il Paese. La pubblicità televisiva di quegli anni rifletteva un contesto in cui il servizio telefonico non era ancora percepito come un bene scontato. Il telefono rappresentava uno strumento di relazione che cambiava la vita quotidiana delle persone, accorciando le distanze e rendendo più immediato il contatto tra famiglie, amici e lavoro. L’immagine del marchio Sip, con il suo logo e il linguaggio visivo degli anni Novanta, richiama un momento storico preciso della modernizzazione italiana, quando la rete telefonica stava diventando un’infrastruttura essenziale per la società.

Non è la prima volta che Tim decide di utilizzare il proprio archivio storico per iniziative di comunicazione. Nel 2020 l’azienda aveva realizzato uno spot istituzionale dedicato alla storia del gruppo, costruito come un racconto attraverso le tappe principali dell’evoluzione delle telecomunicazioni italiane. In quell’occasione la narrazione partiva dalle cinque concessionarie telefoniche attive negli anni Venti, passava attraverso la nascita della Sip nel 1964 e arrivava fino alla trasformazione in Telecom Italia nel 1994. Il racconto proseguiva poi con la nascita del marchio Tim nel 1995, dedicato alla telefonia mobile, e con l’unificazione dei due brand nel gennaio 2016 sotto un unico marchio. Quella campagna utilizzava immagini provenienti dall’archivio storico Tim e dall’archivio storico di Istituto Luce Cinecittà, ma si trattava comunque di una produzione nuova, costruita per raccontare la continuità tra passato e presente dell’azienda e per arrivare fino alle tecnologie più recenti, dal digitale alle reti 5g. L’operazione vista in televisione il 22 febbraio segue una logica differente, perché ripropone un singolo spot nella sua forma originale.

Lo spot che ha segnato un’epoca

Il film pubblicitario tornato in onda è uno dei più noti della comunicazione Sip degli anni Novanta. La scena si apre in un contesto insolito per una pubblicità telefonica. Il protagonista, interpretato da Massimo Lopez, si trova davanti a un plotone di esecuzione in un paesaggio che richiama un ambiente desertico. Il personaggio viene invitato a esprimere un ultimo desiderio prima dell’esecuzione. Lopez chiede semplicemente di poter fare una telefonata. A questo punto gli viene consegnato un telefono e inizia una conversazione che appare del tutto normale. La telefonata prosegue mentre il plotone resta in attesa, trasformando la scena in una situazione paradossale. Il tempo si dilata e la tensione iniziale lascia spazio a un registro più leggero. Il messaggio finale della campagna sintetizza l’idea alla base dello spot: «una telefonata allunga la vita».

Lo spot porta la firma del regista Alessandro d’Alatri (venuto a mancare nel 2023), autore che in quegli anni lavorava tra cinema e pubblicità e che avrebbe poi costruito una carriera significativa anche nel cinema italiano. L’idea creativa era dell’agenzia Armando Testa, una delle realtà più importanti della pubblicità italiana, che nel corso dei decenni ha firmato molte delle campagne più riconoscibili della televisione nazionale (tra cui la discussa «Open to meraviglia»).

La combinazione tra regia cinematografica e concept pubblicitario contribuì a rendere lo spot particolarmente efficace. In pochi secondi riusciva a costruire una piccola storia, con un inizio, uno sviluppo e una chiusura rimasta nella memoria collettiva. Non era peraltro una pubblicità legata a una specifica offerta commerciale, in quanto l’obiettivo era valorizzare il servizio telefonico in sé.

L’eredità della Sip

Per comprendere il significato di questo ritorno televisivo è necessario ricordare il ruolo che la Sip ha avuto nello sviluppo delle telecomunicazioni italiane. L’azienda nacque nel 1964 dalla fusione di cinque concessionarie telefoniche regionali: Stipel, Telve, Timo, Teti e Set. L’operazione portò alla creazione di un gestore unico del servizio telefonico nazionale sotto il controllo dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale. Per tre decenni la Sip ha rappresentato il punto di riferimento della telefonia italiana. Nel corso degli anni ha contribuito in modo determinante all’espansione della rete telefonica domestica e alla diffusione delle cabine pubbliche, diventate un elemento familiare del paesaggio urbano italiano. Parallelamente ha sviluppò nuovi servizi come la filodiffusione in collaborazione con la Rai e avviò sperimentazioni tecnologiche che avrebbero anticipato l’evoluzione delle telecomunicazioni. Tra queste rientra l’introduzione delle schede telefoniche magnetiche nel 1976 e lo sviluppo dei primi sistemi di radiotelefonia mobile.

Uno degli episodi più significativi della ricerca nel settore risale comunque al settembre 1977. A Torino venne realizzato quello che è considerato il primo collegamento al mondo in fibra ottica tra centrali telefoniche urbane. L’esperimento fu coordinato dal Cselt, il centro studi e laboratori telecomunicazioni del gruppo. Due anni più tardi a Roma vennero posati i primi chilometri di fibra ottica in Italia. Si trattava di una tecnologia ancora in fase sperimentale che negli anni successivi avrebbe trasformato radicalmente la trasmissione dei dati e delle comunicazioni.

