Lo stesso film ogni due mesi. Via Paestum a Ragusa, ancora un’auto intrappolata dentro il passaggio a livello

Una Peugeot 2008 ha attraversato i binari pochi istanti prima dell’abbassamento delle barriere.
di Redazione
Ragusa – Un film che va in replica ogni due mesi. A Ragusa un’automobile è rimasta intrappolata all’interno del passaggio a livello di via Paestum.
Una Peugeot 2008 ha attraversato i binari pochi istanti prima dell’abbassamento delle barriere, ritrovandosi poi bloccata nell’area ferroviaria senza possibilità di mettersi in sicurezza.
Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, che ha messo in sicurezza l’area.
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