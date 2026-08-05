Cronaca
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05/08/2026 20:31

Lo stesso film ogni due mesi. Via Paestum a Ragusa, ancora un’auto intrappolata dentro il passaggio a livello

Una Peugeot 2008  ha attraversato i binari pochi istanti prima dell’abbassamento delle barriere.

di Redazione

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Ragusa – Un film che va in replica ogni due mesi. A Ragusa un’automobile è rimasta  intrappolata all’interno del passaggio a livello di via Paestum.

Una Peugeot 2008  ha attraversato i binari pochi istanti prima dell’abbassamento delle barriere, ritrovandosi poi bloccata nell’area ferroviaria senza possibilità di mettersi in sicurezza.

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Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, che ha messo in sicurezza l’area.

 

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