Lo stilista Domenico Vacca nominato da Giuli consigliere per il cinema

Roma – Domenico Vacca, celebre stilista di origini pugliesi che ha vestito star d’oltreoceano, entra a far parte del Ministero della Cultura.

Il ministro Alessandro Giuli lo ha infatti scelto come nuovo consulente per il comparto cinematografico e audiovisivo.

Giuli sarebbe legato al famoso sarto da un rapporto di amicizia di lunga data e lo stesso ministro, secondo le stesse indiscrezioni, avrebbe indossato in diverse occasioni abiti firmati da Vacca.

A rendere nota la nomina alla stampa è stato lo stesso designer, felice di mettere a disposizione delle istituzioni oltre venticinque anni di carriera pur a titolo gratuito. Il decreto di nomina non prevede, infatti, assicura il Mic, alcun compenso.

Chi è Domenico Vacca

Vacca è noto per aver firmato gli iconici abiti di Denzel Washington nel film American Gangster di Ridley Scott e per aver curato i costumi di serie TV di successo come Damages, Empire, The Kominsky Method e Godfather of Harlem. Ha vestito, tra gli altri, Al Pacino, Daniel Day-Lewis, Michael Douglas, Glenn Close, Sofia Coppola e Riccardo Scamarcio.

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