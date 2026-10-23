Lo studente vittoriese Samuele Tommaseo premiato da Mattarella al Quirinale

Vittoria – Tra i 25 “Alfieri del Lavoro” premiati stamattina al Quirinale, i migliori diplomati d’Italia, ci sono due siciliani: Giovanni Francesco Arno di Ribera e Samuele Salvatore Tommaseo di Vittoria. Il premio, istituito nel 1961 dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, va a studenti usciti dalle superiori con il massimo dei voti.

Arno, diplomato con 100 e lode al liceo scientifico Crispi di Ribera, studia Ingegneria meccanica al Politecnico di Milano. “Una grandissima gioia, un traguardo inaspettato”, dice, ringraziando scuola e docenti: “Il merito non è un traguardo da esibire, ma una responsabilità civile e intellettuale”.

Tommaseo, maturità classica con lode al Mazzini di Vittoria, è iscritto a Lettere antiche a Pisa e punta alla carriera accademica nello studio del pensiero politico greco e romano. Il premio, spiega, è “motivo di orgoglio ma anche di un più saldo senso di responsabilità”.

© Riproduzione riservata