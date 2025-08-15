Lo yacht di Cristiano Ronaldo è in Ortigia a Siracusa

Siracusa – È attraccato in Ortigia a Siracusa l’Azimut Grande, lo yacht di lusso lungo oltre 27 metri di proprietà di Cristiano Ronaldo. Si tratta di un modello di produzione italiana, dal valore stimato di oltre sei milioni di euro, progettato per garantire riservatezza e comfort; l’imbarcazione dispone di cinque cabine per gli ospiti, sei bagni e ampie zone lounge interne ed esterne, pensate per offrire momenti di relax in mare aperto.

© Riproduzione riservata