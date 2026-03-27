L’occhio del Grande Fratello su Modica, in azione 33 nuove telecamere di videosorveglianza

Un freno alla microcriminalità. Saranno dotate di intelligenza artificiale.

Modica – 33 nuove telecamere sorveglieranno su Modica grazie a un moderno sistema di videosorveglianza. Un finanziamento del Ministero dell’Interno di 250.000 euro ha consentito l’istallazione delle telecamere che controllano il territorio, visibili in un megascreen nella sala controllo del Comando della Polizia Locale.

Ad annunciarlo la sindaca Maria Monisteri, l’assessore Antonio Drago e il collega Piero Armenia.

I fondi hanno consentito di acquistare server, consolle, telecamere, monitor e di realizzare la Control Room che permette il monitoraggio costante dei luoghi sotto osservazione, in completa tutela della privacy.

Le 33 telecamere saranno gestite da un software con Intelligenza Artificiale che permetterà la ricezione di informazioni in tempo reale a salvaguardia della sicurezza dei cittadini.

In un periodo storico in cui la microcriminalità ha avuto il sopravvento soprattutto nel centro storico della città, la messa in funzione dell’occhio di questo Grande Fratello buono è una buona notizia per la comunità.

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