L’omicidio del pastore nel video, fermato ex agente

Crivellato di colpi a Lentini per lo sconfinamento del gregge

Lentini, Siracusa – L’ex poliziotto Salvatore Tinnirello è stato fermato dagli agenti di Siracusa per l’omicidio del pastore Giuseppe Pollara, trovato morto nella mattinata dell’8 maggio a Lentini sulla strada provinciale 16. Era stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco all’addome e lasciato esanime in aperta campagna. I sistemi di videosorveglianza hanno portato la polizia a individuare la macchina a bordo della quale si trovava l’autore dell’omicidio, ovvero l’auto di Tinnirello, pensionato proprietario di alcuni terreni nella zona. Il delitto sarebbe maturato a causa di numerosi screzi tra i due per i continui sconfinamenti del gregge portato al pascolo da Pollara.

