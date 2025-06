L’omicidio di Santo senza un perché: il telefonino dell’assassino potrebbe nascondere il movente

Le indagini sul delitto del pasticciere ucciso a Ognina dal parcheggiatore abusivo Akhabue Innocent, conosciuto come John Obama

Catania – L’omicidio del pasticciere Santo Re, avvenuto il 30 maggio scorso in piazza Mancini Battaglia. La Procura ha sequestrato il telefonino del posteggiatore abusivo e ora vuole controllare se nella memoria ci sono chiamate, chat e foto che possano fornire qualche elemento nella ricostruzione del movente del delitto. Che al momento resta un interrogativo senza risposta.

Akhabue Innocent, conosciuto come John Obama, ha colpito con almeno tre fendenti Santo (al tronco, all’addome e agli arti superiori). L’assassino ha agito con «reiteratezza e efferatezza», come è emerso dall’autopsia. Per uccidere, il 37enne dello Zimbabwe ha usato un grosso coltello da cucina che è stato poi recuperato da un carabiniere libero dal servizio.

