L’on. Luca Cannata, ex sindaco di Avola: “Avanti a testa alta”

Avola – “Da stamattina mi ritrovo sui giornali con la notizia di presunte indagini sul cosiddetto “caso collette” di Avola, notizia che la stessa Procura ha definito infondata. Era già tutto noto e la vicenda nasce da un attacco di alcuni ex assessori e consiglieri e ne avevamo parlato mesi fa, quando ho risposto in modo chiaro e trasparente a ogni accusa e falsità”.

Così oggi il deputato di Fratelli d’Italia Luca Cannata, ex sindaco di Avola, accusato di aver chiesto soldi di finanziamento occulto ai propri assessori comunali in forma di liberalità.

“Voglio essere chiaro sull’argomento: anche se ci fosse un’indagine, per me non cambierebbe nulla. Ho sempre agito alla luce del sole, con massima trasparenza e nel pieno rispetto delle regole.

Chi oggi attacca sono gli stessi che in passato hanno tentato di lucrare e fare affari con il Comune, trovando però in me un muro invalicabile. Non potendo realizzare i loro comodi, ora provano a riscrivere la storia per screditare il sottoscritto, che ha risanato la città di Avola, l’ha fatta rinascere e oggi lavora per tutta la Provincia con risultati evidenti.

Continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto, con trasparenza e determinazione. Chi tenta di usare giustizia e giornali come strumenti di lotta politica troverà sempre la forza della verità e della trasparenza.

Avanti a testa alta”.

