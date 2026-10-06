L’on. Nino Minardo affonda Schifani, che medita le dimissioni da Presidente dalla Regione siciliana

Palermo – Il governatore Renato Schifani sta pensando alle dimissioni. Una valutazione che il presidente della Regione sta facendo in queste ore alla luce delle “dichiarazioni – afferma – dell’onorevole Minardo”. Il riferimento è alla necessità di un “cambiamento” espressa ieri da Minardo davanti ai segretari provinciali di Forza Italia e ribadita oggi in una nuova dichiarazione.

“In queste ore sto valutando, con senso di responsabilità, le decisioni da assumere, che comunicherò a breve”, è la chiosa della breve dichiarazione rilasciata dal governatore. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, quindi, è stata la presa di posizione di Minardo.

Tra i due lunedì sera c’era stata una telefonata che evidentemente non è stata risolutiva rispetto ai contenuti della riunione forzista. Minardo oggi ha ribadito il punto: “Il cambiamento non è una mia opinione, ma una richiesta che arriva dal partito dopo mesi di ascolto e confronto”.

A questo punto la crisi alla Regione Siciliana è un dato di fatto. Le segreterie romane dei partiti di centrodestra, appena lette le agenzie con le dichiarazioni di Schifani, si sono mobilitate. Diverse le telefonate tra i leader di partito, nazionali e regionali.

© Riproduzione riservata