L’ordigno esplosivo dentro l’ovetto di Pasqua. Forse confezionato per Capodanno

È stato trovato a Piazza Santa Lucia. Conteneva polvere pirica e miccia pronta all’innesco

Siracusa – In piazza Santa Lucia un cittadino ha individuato un ordigno inesploso e l’ha “smontato” con attenzione svuotandolo della sua anima potenzialmente omicida in un cestino dell’immondizia. La piccola bomba era stata composta all’interno di una capsula gialla di quelle che si trovano negli ovetti e che nascondono una sorpresa: in questo caso la sorpresa poteva essere un dramma.

«Ha la potenza distruttiva di una bomba carta – spiega Vittorio, siracusano e residente – di quelle che vengono usate per compiere estorsioni. Se l’avesse accesa per gioco un bambino, la sua mano sarebbe stata disintegrata, il suo volto sfondato, e avrebbe potuto causarne la morte».

In pratica l’ovetto, sigillato con il nastro adesivo per concentrarne la potenza, «era pieno di polvere pirica, quella che si trova nei razzetti pirotecnici o nelle cosiddette “minerve”, vere e proprie bombette esplosive. In cima era stato praticato un foro per l’innesco e la miccia. Accendendola, la fiamma avrebbe provocato la detonazione, e l’esplosione dell’ordigno rudimentale. Un “fuoco d’artificio” rudimentale ed inesploso, creato per festeggiare il Capodanno, ma che avrebbe potuto causare la menomazione o la morte di qualcuno che inconsapevolmente l’avesse acceso per gioco, non conoscendone la potenza».

