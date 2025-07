Loredana Cannata ricoverata in ospedale dopo l’Isola: “L’incidente sott’acqua ha avuto conseguenze”

Roma – Loredana Cannata, attrice iblea originaria di Giarratana, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, conclusasi lo scorso mercoledì, era tornata sui social ieri spiegando ai fan di Instagram e al pubblico che l’ha seguita di essersi sottoposta ad alcuni accertamenti. L’aggiornamento sulle sue condizioni di salute dice questo: da un letto d’ospedale l’ex naufraga ha spiegato di essere stata “ricoverata in cardiologia”: l’incidente verificatosi sott’acqua, durante la prova apnea della finale dell’Isola, ha avuto delle conseguenze.

“Venerdì mattina sono tornata a casa e, dopo solo 3 ore, visto che avevo difficoltà di respirazione e quella che si chiama “fame d’aria”, sono andata al pronto soccorso per farmi controllare. Dopo 10 ore di prelievi e analisi, mi hanno ricoverata in cardiologia, sono ancora qui, in attesa di ulteriori esami, dopo i tanti fatti anche sabato, che riguardano il cuore e le coronarie”. Con queste parole Loredana Cannata ha spiegato cosa le è successo dopo il rientro in Italia: è stata ricoverata al Gemelli Isola, a Roma, dove si è scattata alcune foto allegate al lungo racconto. Dopo l’avventura in Honduras, “il mio primo letto dopo la stuoia è stato un letto d’ospedale, ma voglio ringraziare la struttura per la grande serietà con cui lavora, e la sanità italiana in genere, che a volte sbaglia e a volte insegna, ma che comunque accoglie e cura gratuitamente”.

L’incidente di cui è stata vittima sott’acqua, durante la prova apnea della finale, ha avuto delle conseguenze. “Ho rivisto il video e calcolato i tempi: dopo 1 minuto e 5 secondi di apnea ho cercato di tornare in superficie ma sono rimasta incastrata sott’acqua più di 50 secondi, cercando di strappare i capelli incastrati, cercando di spostare il mare dalla mia faccia, mentre la bocca ha cominciato ad aprirsi automaticamente per cercare aria e ingoiava acqua, più volte, ho pensato seriamente che molto probabilmente sarei morta così” ha scritto nel lungo messaggio. E “Passata l’adrenalina iniziale con cui il corpo risponde al pericolo di morte, e l’euforia di essere sopravvissuta, che mi hanno dato la forza di un leone subito dopo, rimangono conseguenze fisiche e psicologiche che ora sto affrontando”.

