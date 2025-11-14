Lorenzo Fragola: “La morte di mio padre, la depressione, gli attacchi di panico. Ora sono vivo”

Catania – Lorenzo Fragola è riapparso in pubblico dopo un periodo di buio assoluto, in tutti i sensi.

Il cantautore catanese ha 30 anni ed è stato vincitore dell’ottava edizione di X Factor nel 2014 a soli 19 anni. Dopo il decimo posto a Sanremo con la canzone Siamo uguali e il quinto con il brano Infinite volte, l’artista sembrava quasi scomparso dalla scena. Ma in questi anni gli sono successe molte cose, anche terribilmente difficili da affrontare: Lorenzo Fragola le ha raccontate in un monologo a Le Iene.

«Sono Lorenzo Fragola, ho 30 anni e da grande voglio fare il cantante. Sì, sono Lorenzo Fragola e no, non sono morto», ha esordito il cantante. «No, lo dico perché magari qualcuno di voi se l’è chiesto o magari non mi conoscete. Allora, vi racconto la mia storia. 19 anni, studente fuori sede che fa quasi per caso un provino X Factor e finisce che lo vince. Pochi giorni dopo annunciano il mio nome tra i big di Sanremo. Io tra i big di Sanremo…», spiega.

Da allora il successo lo travolge. «Tutto bellissimo, giusto? Certo, io qualche domanda me la facevo, ma tutti mi dicevano: “Devi battere il ferro finché è caldo”. E allora nuovo singolo, intervista, radio, secondo album, hit estiva. Tu vorresti fermarti per capire chi sei, cosa sei diventato dopo tutto quello che ti è successo, ma non puoi e quindi corri, corri perché hai paura che tutto possa finire e così sono scoppiato, tutto è finito».

È iniziato allora uno dei periodi più difficili della sua vita: «La morte di mio padre, la depressione, gli attacchi di panico, tutto finito ed io lo sconfitto. Poi la risalita lentissima difficilissima, fatta di tempo, di cure, di amore e nel mio caso di musica».

Ma Lorenzo Fragola, lungo quella strada impervia, ha imparato tanto: «Primo, la vittoria ha molti padri, ma la sconfitta è orfana e spesso la colpa ricade sulle spalle di chi è più fragile. Due, non importa fare un viaggio bellissimo se nel farlo sei da solo e non sai in che direzione vuoi andare. Terzo, devi accettare dove ti porta la corrente. È inutile tentare di frenarla, ma puoi imparare a lasciare che le cose semplicemente scorrano. Quattro, la più importante, non è finita finché non è finita e non è finita finché hai ancora un goccio di benzina e soprattutto hai chiaro il vero obiettivo, goderti il viaggio». Ed è così che oggi Lorenzo Fragola è «più vivo che mai e da grande voglio fare il cantante».

Il papà di Lorenzo Fragola era poliziotto ed è morto nel 2021 a Catania a causa di un tumore a soli 56 anni.

