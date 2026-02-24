Louvre, si dimette la presidente del museo Laurence de Cars. Dal furto alle truffe dei biglietti: 4 mesi di scandali

Quest’ultimo, si prosegue nella nota, ha espresso riconoscenza a De Cars «per il lavoro e l’impegno negli ultimi anni e, facendo leva sulla sua innegabile competenza scientifica, ha voluto affidarle una missione nell’ambito della presidenza francese del G7 sulla cooperazione tra i principali musei dei Paesi interessati».

Tutti i guai del Louvre dal 19 ottobre

Dal furto del 19 ottobre, il Louvre è stato segnato da una lunga serie di guai. Dai problemi strutturali che hanno provocato la chiusura di una galleria, fino agli allagamenti della sala delle Antichità egizie o più di recente, una perdita d’acqua che ha danneggiato i soffitti dipinti in una sala che ospita un’opera del Beato Angelico. Come se non bastasse, il museo ha annunciato a inizio febbraio di essere stato vittima di una frode gigantesca legata ai falsi biglietti, con un danno di 10 milioni di euro. A questo si aggiungono le proteste dei dipendenti, con scioperi a ripetizione da dicembre scorso e la richiesta di migliori condizioni di lavoro e interventi per ovviare alla vetustà delle strutture del museo simbolo di “grandeur”.