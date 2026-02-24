Louvre, si dimette la presidente del museo Laurence de Cars. Dal furto alle truffe dei biglietti: 4 mesi di scandali

Lo ha reso noto l'Eliseo, precisando che il presidente, Emmanuel Macron, ha accettato le dimissioni
Parigi – La direttrice del Louvre, Laurence des Cars, si è dimessa dopo gli scandali – tra cui il clamoroso furto dello scorso ottobre – che hanno travolto il celebre museo parigino. Lo ha reso noto l’Eliseo, precisando che il presidente, Emmanuel Macron, ha accettato le dimissioni. La presidenza francese in una nota ha espresso apprezzamento per «l’atto di responsabilità» di des Cars «in un momento in cui il più grande museo del mondo ha bisogno di essere pacificato e di un nuovo forte impulso per portare avanti importanti progetti di sicurezza».
A cominciare dal programma “Un nuovo rinascimento per il Louvre” annunciato a inizio 2025 da Macron.
Quest’ultimo, si prosegue nella nota, ha espresso riconoscenza a De Cars «per il lavoro e l’impegno negli ultimi anni e, facendo leva sulla sua innegabile competenza scientifica, ha voluto affidarle una missione nell’ambito della presidenza francese del G7 sulla cooperazione tra i principali musei dei Paesi interessati».
Tutti i guai del Louvre dal 19 ottobre
Dal furto del 19 ottobre, il Louvre è stato segnato da una lunga serie di guai. Dai problemi strutturali che hanno provocato la chiusura di una galleria, fino agli allagamenti della sala delle Antichità egizie o più di recente, una perdita d’acqua che ha danneggiato i soffitti dipinti in una sala che ospita un’opera del Beato Angelico. Come se non bastasse, il museo ha annunciato a inizio febbraio di essere stato vittima di una frode gigantesca legata ai falsi biglietti, con un danno di 10 milioni di euro. A questo si aggiungono le proteste dei dipendenti, con scioperi a ripetizione da dicembre scorso e la richiesta di migliori condizioni di lavoro e interventi per ovviare alla vetustà delle strutture del museo simbolo di “grandeur”.
