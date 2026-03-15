Condividi "Luca e Francesco, da Donnalucata alla trasmissione di Amadeus" sui social

Scicli – Curiosità per la partecipazione di Luca e Francesco, una affiatata coppia di padre e figlio provenienti da Donnalucata, al nuovo game show di Amadeus su Nove, “The Cage – Prendi e Scappa”, nella puntata dello scorso 11 marzo.

I due hanno dimostrato una sintonia perfetta: mentre uno rispondeva ai quesiti del conduttore, l’altro sfidava il tempo all’interno della “Gabbia” per recuperare i premi. Con grinta e un pizzico di strategia, hanno portato alto il nome della nostra borgata marinara, riuscendo a conquistare un bottino di 3.402 euro.

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