Luca e Michele Leocata insigniti della “Castagna d’Argento”: un premio ai valori dello sport e dell’impresa

Trecastagni, Catania – La Volley Avimecc Modica, unica realtà siciliana nel panorama della Serie A di pallavolo, festeggia un prestigioso riconoscimento: i fratelli Luca e Michele Leocata sono stati insigniti della “Castagna d’Argento” nell’ambito del Galà dello Sport di Trecastagni, appuntamento nazionale che da vent’anni celebra campioni, dirigenti e protagonisti del mondo sportivo.

Il premio valorizza non solo i risultati della società modicana, ma anche il modello che i fratelli Leocata portano avanti: uno sport fondato su inclusione, correttezza, crescita umana e radicato nei valori che da oltre 50 anni guidano l’azienda Avimecc.

“È un onore profondo per noi e per tutta la Volley Avimecc”, ha dichiarato il presidente Luca Leocata, sottolineando come i principi di impegno, dedizione e rispetto siano alla base tanto dell’impresa familiare quanto del progetto sportivo. La forza della squadra, dentro e fuori dal campo.

Il premio arriva in un momento di consolidamento per la Volley Avimecc Modica, ormai punto di riferimento per la pallavolo siciliana e realtà riconosciuta a livello nazionale. “Lo sport è crescita di squadra: impariamo insieme, vinciamo insieme, perdiamo insieme. E insieme diventiamo migliori” ha ribadito Leocata nel suo discorso, evidenziando come il premio sia anche un incoraggiamento a proseguire su questa strada.

Il riconoscimento rappresenta un incoraggiamento a proseguire nel percorso di sviluppo della pallavolo siciliana, grazie al contributo di atleti, tecnici, collaboratori, famiglie e tifosi, e con il costante sostegno dell’azienda Avimecc.

I fratelli Leocata hanno dedicato il premio alla loro famiglia e alla memoria del fondatore Carmelo Leocata, ricordando l’impegno quotidiano nel portare avanti una visione di sport che educa, include e unisce.

