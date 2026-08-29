Luca Zingaretti abbandona il Commissario Montalbano ma continua a indagare. Questa volta a Roma

Roma – Luca Zingaretti non è più il Commissario Montalbano, serie tv tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Cambia personaggio, non genere. Il giallo gli piace ancora e tanto. Le foto esclusive pubblicate sull’ultimo numero in edicola di Gente mostrano l’attore sul set per le riprese de Il metodo Paraldi.

La nuova serie in cui Luca veste i panni di un giornalista d’inchiesta che decide di lasciare la professione per aprire un locale, precisamente una vineria a Roma, la sua città, precisamente a Campo de’ Fiori. “Ma – scrive il settimanale – seppur cambiando vita, resta fedele al suo intuito e continua a essere attratto dalla ricerca delle verità nascoste”.

Una nuova serie tratta anch’essa da dei romanzi, questa volta da quelli del giornalista Fabrizio Roncone. Il paparazzato mostra alcuni momenti di vita del set dove l’attore Luca Zingaretti è in attesa di entrare in scena per girare la sua parte e viene preso da parte della truccatrice per gli ultimi ritocchi prima del ciak del regista. Gli otto episodi de Il metodo Paraldi saranno trasmessi nel 2027 su Paramount+.

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