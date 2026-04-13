Luca Zingaretti e Luisa Ranieri a Scicli: che emozione, dopo 7 anni, tornare al commissariato di Montalbano!

Scicli – “Cosa sarà”.

Luca Zingaretti posa davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo, in via Mormina Penna, fotografato da Luisa Ranieri e sceglie la canzone di Lucio Dalla e Francesco De Gregori per commentare il suo ritorno a Scicli dopo 7 anni sul set del Commissario Montalbano che lo ha visto protagonista.

Una fuga romantica per i due attori, marito e moglie, genitori di due bambine.

“Oggi dopo 7 anni sono tornato a Scicli e sono andato a vedere il set del commissariato della serie “Il Commissario Montalbano” per sostenere la cooperativa @agirescicli che si occupa di inclusione sociale. Il prezzo del biglietto per la visita al set è devoluto a progetti che possano permettere a persone con disabilità di inserirsi in contesti lavorativi e in particolari attività. Rivedere il set è stato bello ed emozionante, soprattutto quando ho trovato tra le carte della scrivania, i fogli delle scene con ancora i miei appunti”.

Sono le parole commosse di Luca Zingaretti dopo il suo romantico ritorno a Scicli.

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