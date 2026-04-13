Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, fuga d’amore a Scicli, nella terra del Commissario Montalbano

Luca e Luisa sono tornati nella Vigata televisiva per una passeggiata romantica in centro storico.

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Scicli – Innamorati, in fuga romantica, protetti dal cappellino, che ripara dal sole ma anche dai selfie.

Gli attori Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono stati a Scicli nelle scorse ore per un momento di vacanza nella patria del Commissario Montalbano, cui Zingaretti ha dato il volto dal 1999 al 2019, data dell’ultimo episodio.

Reduci da una precedente vacanza a Taormina, dove Luisa Ranieri è stata madrina dell’inaugurazione di un negozio Bvlgari, Luca e Luisa sono tornati nella Vigata televisiva per una passeggiata romantica in centro storico.

Un caffè, due chiacchiere al bar, e poi alla riscoperta di Scicli, dei suoi tesori architettonici, della sua luce.

La coppia ha riassaporato le calli sciclitane così amate in questi anni in assoluta solitudine.

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