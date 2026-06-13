Lucca, scontro tra due moto, muore il siciliano Fabio Maltese

Lucca – Fabio Maltese, 55 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente tra motociclette avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 12 giugno lungo la via Pisana, a Cerasomma, nel territorio di Lucca. L’impatto è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo e si è rivelato fatale per il motociclista, nonostante il rapido intervento dei soccorritori. L’uomo era originario di Erice, comune in provincia di Trapani.

L’incidente si è verificato intorno alle 13.20 nella frazione di Cerasomma, al confine tra il comune di Lucca e quello di San Giuliano Terme.

Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio degli investigatori, Fabio Maltese si trovava in sella al proprio motociclo quando è rimasto coinvolto in uno scontro con un’altra moto nelle vicinanze di un passaggio a livello. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Per il 55enne, però, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi.

Il conducente dell’altro motociclo è rimasto ferito ed è stato soccorso in condizioni serie, ma secondo quanto emerso non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo gli agenti hanno avviato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Siciliano d’origine, Fabio Maltese viveva da anni in Lucchesia, dove era molto conosciuto sia per il proprio percorso professionale sia per il forte legame con il mondo del calcio. Laureato in Economia e Commercio, svolgeva la professione di ispettore della Guardia di Finanza per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Parallelamente aveva coltivato una lunga esperienza nell’ambito sportivo. Dal 2007 al 2021 aveva ricoperto il ruolo di delegato della Lega Calcio e dal luglio 2023 collaborava con la Procura Federale della Figc. Lascia la moglie Cristina e tre figli, uno dei quali, Niccolò, è consigliere comunale di maggioranza a Lucca nelle fila di Fratelli d’Italia.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione anche nelle istituzioni cittadine. Tra i primi messaggi è arrivato quello del sindaco Mario Pardini, che ha voluto esprimere la vicinanza dell’intera amministrazione comunale alla famiglia.

“Esprimo profondo dolore per la tragica scomparsa di Fabio Maltese – ha scritto il primo cittadino in una nota – rimasto coinvolto oggi in un gravissimo incidente avvenuto nei pressi di Cerasomma. Fabio era il padre del nostro consigliere comunale Niccolò Maltese. Alla moglie, al consigliere Niccolò Maltese e ai suoi fratelli, ai familiari tutti e agli amici più cari giunga il forte abbraccio dell’intera amministrazione comunale in questo momento di immenso dolore”.

© Riproduzione riservata