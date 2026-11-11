Luci di Natale a Marina di Ragusa: buona l’intenzione, pessima l’esecuzione

Ragusa – Buongiorno Ragusanews,

l’inizio delle festività dovrebbe portare con sé’ un’atmosfera magica e curata ma le immagini che arrivano dalla rotatoria di ingresso a Marina di Ragusa (sotto la guardia medica, alla sommità di via del Mare) raccontano purtroppo un’altra storia.

La decorazione dell’albero posto al centro della rotatoria, che dovrebbe fungere da”biglietto da visita” e dare il benvenuto a residenti e visitatori, offre uno spettacolo decisamente deludente.

Già dalla primissima sera di accensione, la decorazione appare del tutto malmessa e approssimativa con i fili luminosi calati alla rinfusa e privi di una reale armonia geometrica o estetica.

Come se nn bastasse, l’efficienza tecnologica ha già fatto cilecca: al debutto si notano chiaramente interi segmenti di luci già fulminati o spente, lasciando ampie zone dell’albero al buio e conferendo all’installazione un senso di abbandono precoce. Spendere risorse pubbliche per l’arredo urbano festivo è condivisibile, ma esigiamo che i lavori vengano eseguiti a regola d’arte e con i dovuti controlli di qualità prima dell’inaugurazione.

L’auspicio è che l’Amministrazione comunale e la ditta incaricata intervengano immediatamente per sistemare le decorazioni e sostituire i Led difettosi restituendo dignità all’ingresso della nostra frazione marinara.

Marina di Ragusa merita di meglio di un “Natale a metà”.

Cordiali saluti

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