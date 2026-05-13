Luciano Crapisi, 40 anni, morto in un tragico incidente stradale

Trapani – Un motociclista, Luciano Crapisi tecnico radiologo di 40 anni e residente a Marsala, è morto in un incidente stradale autonomo lungo la strada statale 115, nel territorio di Paceco (Trapani). L’uomo viaggiava a bordo di una moto Ducati quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un jersey in cemento collocato lungo la carreggiata dove sono in corso lavori. Dopo il violento impatto la moto avrebbe preso fuoco.

Inutili i soccorsi del 118 intervenuto insieme ai carabinieri. La notizia ha rapidamente suscitato cordoglio e sgomento tra amici, conoscenti e colleghi, la madre della vittima è una odontoiatra molto conosciuta a Marsala. Profondo dolore anche all’Asp di Trapani e del personale del reparto di radiodiagnostica dell’ospedale Sant’Antonio Abate, dove Crapisi prestava servizi. Il quarantenne era in servizio all’Asp dal 2023 e lo scorso primo maggio era stato stabilizzato a tempo indeterminato.

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