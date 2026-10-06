Lucio Catania è il nuovo segretario generale del Comune di Modica

Modica – Il nuovo segretario generale del Comune di Modica è Lucio Catania, 62 anni, originario del Messinese.

Catania raccoglie il testimone di Silvana Puglisi. Nato a Mistretta (Messina) il 13 settembre 1964, è iscritto all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (fascia professionale A) e laureato in Economia e Commercio all’Università di Palermo.

Vincitore di concorso nel 2000, ha operato in Piemonte (Massino Visconti e Gignese) e in vari comuni siciliani tra cui Mirto, Torregrotta, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Barcellona Pozzo di Gotto e la stessa Modica.

Dal 2015 è segretario generale di fascia A, e da fine 2019 ha prestato servizio al Comune di Enna.

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