Lucio Dalla, venduta la villa alle isole Tremiti

La casa di Lucio Dalla alle Tremiti ceduta a un acquirente italiano per una cifra non dichiarata

Isole Tremiti – La villa di Lucio Dalla a San Domino, nelle incantevoli isole Tremiti, ha cambiato proprietario. Affacciata sulla pittoresca Cala Matano, la dimora di 290 mq, immersa in un parco di 1.600 mq, con tre piani, quattro camere, un ampio terrazzo e la celebre sala di registrazione dove nacque l’album “Luna Matana”, sarebbe stata ceduta a un acquirente italiano per una cifra non dichiarata, partita da una base di 1,3 milioni di euro.

Non sono mancate le polemiche. Molti fan e cittadini delle Tremiti speravano che la villa, testimone del genio creativo di Dalla, diventasse un museo per celebrarne l’eredità artistica. L’idea di trasformare la casa in un luogo di memoria, dove preservare il legame del cantautore con l’arcipelago, aveva raccolto ampio consenso. Tuttavia, la decisione di vendere a un privato ha suscitato critiche e delusione: “Un’occasione persa per la cultura italiana”, hanno commentato in molti sui social e nelle piazze locali, lamentando la perdita di un simbolo. Alcuni hanno accusato le autorità di non aver agito per acquisire l’immobile, mentre altri hanno puntato il dito contro la commercializzazione di un luogo così carico di storia. Nonostante la polemica, la villa resta un gioiello incastonato tra le rocce delle Tremiti, pronta a scrivere un nuovo capitolo, lontano però dalle note di Lucio.

© Riproduzione riservata