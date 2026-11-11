Lucrezia Martina Talienti, a 29 anni è la preside più giovane d’Italia

Roma – Si chiama Lucrezia Martina Talienti, ha 29 anni, è di Foggia ed è la preside più giovane d’Italia. È stata chiamata a dirigere l’Istituto paritario “La Salle-Villa Flaminia” a Roma, che quest’anno celebra i 70 anni dalla sua fondazione. «Consapevole della necessità di aprirsi al mondo e ai nuovi sistemi digitali che appartengono ormai alla vita di ognuno, ritengo doveroso costruire un futuro che poggi su basi solide. Il mio obiettivo sarà quello di fornire ai giovani strumenti antichi per affrontare problemi nuovi», dice la neo dirigente scolastica. Quest’anno finora il preside più giovane era Antonio Perosino, 35 anni, alla guida dell’Istituto Comprensivo “A. Montini” di Castelnuovo del Garda.

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