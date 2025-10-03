Lui è Don Rava, il prete influencer che pubblicizza gli integratori

Uno strano modo di avengelizzare.

“Santo sì, ma anche sano. Pregare non basta, ciccini! E allora? Gli integratori mi aiutano a rimanere forte per affrontare la mia missione”. Don Alberto Ravagnani, 32 anni, prete influencer da 275mila follower solo su Istagram, aveva spiegato in un post, diventato virale, la sua ricetta per restare in forma. I primi a protestare erano stati proprio i fedeli che lo seguono sui social e che avevano criticato quella pubblicità veicolata dall’atletico sacerdote che preferisce gli abiti sportivi al clergyman. E qualche giorno fa è arrivato anche lo stop da parte della Curia milanese, che lo ha richiamato all’ordine, anche se non è stato avviato (per ora) un procedimento disciplinare. Lui non può giustificarsi o spiegare le sue intenzioni, perché i vicari dell’arcivescovo Mario Delpini gli hanno detto chiaro che è meglio evitare le interviste. E sono scomparsi anche i commenti che erano fioccati sul post dello scandalo pubblicato due settimane fa dal sacerdote di origini brianzole, assegnato da un paio d’anni alla centralissima parrocchia di via San Gottardo a Milano, a ridosso della zona dei Navigli, cuore della movida meneghina.

Dopo il colloquio che don Ravagnani ha avuto in Arcivescovado qualche giorno fa, il prete influencer dev’essere uscito meno spavaldo di quanto si mostri nei suoi video su YouTube. L’invito dei vicari di Delpini è stato chiarissimo per il don, che spopola nel web fin dai tempi del Covid: «Non è opportuno», gli è stato detto, fare pubblicità a prodotti commerciali, se si veste l’abito talare e si ricoprono incarichi parrocchiali, anche se per svolgerli si è stati autorizzati a utilizzare i canali social.

Ravagnani non è nuovo alle cronache, dato che già in passato aveva avuto prima grande sintonia, poi pubblici diverbi, con Fedez. L’Arcidiocesi, in crisi di vocazioni e in cerca di dialogo con gli adolescenti di una delle città più secolarizzate d’Italia, lo aveva comunque chiamato a Milano e incaricato di gestire la Pastorale giovanile della parrocchia, proprio per le sue indubbie qualità di comunicatore. La sua propensione a occuparsi di evangelizzazione tramite il web era giudicata interessante e utile ad una chiesa che — spiegano in Curia — «è ben consapevole che occorra usare i linguaggi dei giovani per agganciarli al mistero della fede». Tutto bene, dunque, finché don Alberto si limita a dialogare con la Gen Z attraverso i social parlando dei problemi di tutti i giorni e delle prospettive di speranza che apre la fede. «Ma senza esagerare e sconfinare nel vasto mare dei contenuti pagati dagli inserzionisti pubblicitari», sussurrano ora gli ambienti vicini all’arcivescovo Delpini, che invece è notoriamente avulso dai social e persino dai grandi mezzi di comunicazione.

Ravagnani ha dovuto dare una spiegazione sul post sponsorizzato dalla marca di integratori. Come aveva scritto sui suoi social, ha detto di averlo fatto «per raccogliere fondi da destinare alle attività pastorali», intendendo con questo anche l’acquisto di strumenti tecnologici per podcast e video per il web. I fedeli nei commenti lo accusano ora di «far vedere i muscoli e questo fa capire che il mondo ti ha corrotto». Lui replica nei suoi post: «Come i missionari cristiani devono imparare lingue e costumi dei popoli a cui sono destinati, così oggi la Chiesa missionaria deve conoscere la lingua e la cultura dei social per poterla parlare e per poterla evangelizzare».

