Lui è uno stalker, e ha il divieto di comunicare sui social network con lei

29enne vittoriese accusato di maltrattamenti in famiglia.
di Redazione
Vittoria – La Polizia di Stato di Vittoria ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Ragusa nei confronti di un 29enne vittoriese, indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.
Il provvedimento, eseguito immediatamente dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, prevede il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, con l’obbligo di mantenere una distanza non inferiore a 1.000 metri, nonché il divieto di comunicare con la stessa attraverso qualsiasi mezzo, compresi telefono, messaggistica, e-mail e social network.
L’Autorità Giudiziaria ha altresì disposto l’applicazione del braccialetto elettronico di controllo.
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