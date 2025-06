Luigi Sebastiano Nifosì nominato Cavaliere della Repubblica per meriti culturali

Nel corso dell'ultimo trentennio ha fotografato la Sicilia dal cielo, via terra e via mare restituendo un'immagine inedita dell'Isola e offrendo elementi di studio per archeologi e storici

Ragusa – Nel corso dell’ultimo trentennio ha fotografato la Sicilia dal cielo, via terra e via mare restituendo un’immagine inedita dell’Isola e offrendo elementi di studio e di riflessione per archeologi, storici e uomini di cultura.

Il fotografo sciclitano prof. Luigi Sebastiano Nifosì è stato insignito oggi, nel corso della cerimonia tenuta ai Giardini Iblei a Ragusa, del titolo di Cavaliere della Repubblica.

Nel corso delle celebrazioni per il 79° anniversario della fondazione della Repubblica italiana il prefetto Giuseppe Ranieri ha conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana a Luigi Nifosì per meriti culturali. Quella di Cavaliere è una delle più alte onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nella sua ricerca fotografica, condotta in volo su elicotteri dei Carabinieri, della Finanza e della Polizia, e via terra in siti archeologici e luoghi della storia, Nifosì ha scandagliato l’Isola mappandone ogni angolo di interesse storico, culturale e soprattutto archeologico. Autore di 24 testi fotografici sull’Isola, ha collaborato fra gli altri con l’archeologo Sebastiano Tusa, la cui opera postuma pubblicata di recente è corredata significativamente dall’apparato fotografico di Luigi Nifosì.

La prospettiva aerea offerta dalle sue foto ha permesso nel corso degli ultimi trenta anni una rilettura dei luoghi e della storia e della sedimentazione urbanistica e archeologica degli stessi. L’archivio fotografico sulla Sicilia di Luigi Nifosì rappresenta un patrimonio culturale immateriale degno di conservazione a fini documentali ed è un giacimento di ricerca per quanti vogliono capire e studiare la Sicilia.

La foto è di Laura Moltisanti.

