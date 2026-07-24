L’ultimo saluto ad Aurora Loriana Puglisi

Aveva 65 anni.

Santa Croce Camerina – Lascia il marito e due figli Aurora Puglisi, da tutti conosciuta come Loriana a Punta Secca e non solo.

La donna 65enne è stata vittima di un incidente stradale due giorni fa sulla Vittoria-Santa Croce Camerina.

Catanese d’origine ma profondamente radicata nel territorio ibleo, Loriana Puglisi era un volto stimato della sanità locale. Lavorava infatti come Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Riabilitazione presso l’ASP di Ragusa, in servizio nell’Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’ospedale “Regina Margherita” di Comiso.

I funerali di Loriana si terranno stamani, sabato 25 luglio nella chiesa San Domenico Savio a Vittoria. Subito dopo la salma sarà trasportata a Punta Secca, luogo d’elezione di Loriana, per poi essere tumulata a Vittoria.

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