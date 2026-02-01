Luna Piena della Neve stasera 1 febbraio. Quando vederla

Tra gli spettacoli celesti più suggestivi dell’inverno c’è sicuramente la Luna Piena della Neve. Si tratta del plenilunio di febbraio, che quest’anno regalerà uno spettacolo inidmenticabile a chi volgerà gli occhi al cielo. Il nostro satellite raggiungerà la fase di plenilunio tra sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio: il momento esatto in cui guardare il cielo è previsto per le 23:09 ora italiana di domenica 1° febbraio.

La Luna Piena della Neve indica il plenilunio che si verifica nel mese di febbraio, il periodo invernale caratterizzato, nelle regioni dell’emisfero nord, da temperature rigide e frequenti nevicate. Il nome deriva da antiche tradizioni culturali e naturali. Alcuni popoli, come le tribù native del Nord America, erano soliti associare i cicli lunari alle condizioni stagionali. E per questo, la Luna Piena della Neve deve la sua denominazione alle abbondanti nevicate tipiche di questo periodo dell’anno.

Il momento esatto in cui è possibile ammirare il plenilunio di febbraio è previsto alle 23:09 ora italiana di domenica 1° febbraio. Anche se l’istante preciso di pienezza è nell’arco della notte, il nostro satellite apparirà molto luminoso già al tramonto, regalando uno spettacolo unico e suggestivo. A seconda delle condizioni meteo locali sarà possibile osservare il nostro satellite con grande facilità ad occhio nudo, anche in città.

