Scicli – Si terranno domattina, lunedì 31 agosto, i funerali di Giacomo Carnemolla, 44 anni, morto venerdì sera dopo un improvviso soffocamento mentre cenava con un gruppo di amici. Una serata qualunque, trasformata in tragedia intorno alle 22, quando l’uomo — secondo quanto emerso nelle ultime ore — avrebbe mangiato del bollito e avrebbe subito un blocco totale delle vie respiratorie. Lascia la moglie e tre figli, e avrebbe compiuto 45 anni il 21 settembre.

Gli amici hanno capito subito che qualcosa non andava: Giacomo ha iniziato a mostrare chiari segni di difficoltà respiratoria e gli amici, seduti a tavola con lui, hanno tentato di soccorrerlo nell’immediato. Accompagnato nei locali della guardia medica di Donnalucata, dove Giacomo è sceso dall’auto sulle sue gambe, è morto poco dopo. Inutile l’arrivo dell’ambulanza del 118.

I funerali si terranno lunedì 31 agosto alle ore 9:30, nella Chiesa di San Giorgio Martire a Donnalucata.

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