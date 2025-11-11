Lutto per Giuliano Sangiorgi: morta nonna Stella

Copertino, Lecce – Lutto per Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro. È scomparsa ieri a 98 anni Stella Manieri, la sua amata nonna materna, figura centrale nella vita e nelle canzoni dell’artista. La notizia ha portato messaggi di cordoglio alla famiglia Sangiorgi. I funerali si terranno oggi martedì 11 novembre, presso la Chiesa Beata Vergine del Rosario a Copertino.

Giuliano Sangiorgi ha voluto dedicare alla nonna un lungo e commovente post sui social media, un vero e proprio inno alla memoria e all’amore, in cui la nonna viene descritta come un’entità eterna e consolatrice.

“Sei il moto perpetuo delle onde. Sei il mare che mi porto dentro. Sei l’infinito tempo che avrei voluto creare, per tenerti qui, per sempre,” ha scritto Sangiorgi, aggiungendo un riferimento alla figlia: “Sei il nome di mia figlia. Sei lei quando mi balla addosso.”

Il cantante ha ricordato l’accoglienza, la gioia di vivere e la forza della nonna, definendola la sua “Stella” che brilla:

“Sei tutti i miei sorrisi più rumorosi. Sei me, quando, per gli altri, sono disposto a tutto. Sei gli altri, tutti gli altri che hai sempre accolto.”

Il post si conclude con un riferimento emotivo al “temporale” della vita e alla pace ritrovata: “Quel temporale di cui avevi tanta paura è passato. Ora possiamo tornare a far festa e a cucinare per 10, 100, 1000 passanti e amici. Sei “sostanza che non può sparire”! Buon viaggio, Nonna Stella!».

