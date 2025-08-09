Auto si scontra con gazzella dei carabinieri e si ribalta. VIDEO

Catania – Incidente intorno alle 14 sulla circonvallazione di Catania, in viale Odorico da Pordenone, in direzione Misterbianco. Una Dacia si è scontrata con una macchina dei carabinieri e si è poi ribaltata. I militari sono subito intervenuti e sono riusciti a far uscire il conducente della macchina dallo sportello. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, ferito alla mano anche un carabiniere. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico, nella zona si è creato il caos con lunghe file.

