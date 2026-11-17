Condividi "Macellazione abusiva di carne equina, alcuni lettori di Ragusanews: “Ora capiamo perché i nostri cavalli sono stati rubati”" sui social

Ragusa – Una lunga e inspiegabile sequela di furti di cavalli ora ha una sua ragion d’essere. Parecchi lettori di Ragusanews sono intervenuti nelle ore successive all’operazione dei Carabinieri dei Nas di Ragusa condotta in quel di Pachino, nel basso siracusano, e tesa a smantellare una organizzazione che si occupava di macellazione abusiva di carne equina.

Gli indagati sono sette e un medico veterinario dell’Asp di Siracusa è finito ai domiciliari.

I lettori raccontano di essere stati vittima del furto del loro cavallo, animale d’affezione, in maniera inspiegabile.

Evidentemente per approvvigionarsi della carne da macellare l’organizzazione provvedeva al furto dei cavalli.

La carne ricavata dall’attività illecita veniva venduta alle paninoteche ambulanti della provincia di Siracusa e ad alcune macellerie aretusee.

© Riproduzione riservata