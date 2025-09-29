Maddalena sta male ma continua a curare pazienti. Lei, medico di famiglia, muore a 38 anni

Nuoro – Un malore improvviso ha stroncato una giovane dottoressa, Maddalena Carta, 37 anni, medico di famiglia a Dorgali. La donna avrebbe sottovalutato i primi sintomi per non lasciare i suoi pazienti senza assistenza, dato che gli altri due medici di base del paese erano in malattia. Inizialmente ricoverata all’ospedale San Francesco di Nuoro, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, tanto da richiedere il trasferimento d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

“Era una professionista molto stimata – ricorda la sindaca della cittadina sarda, Angela Testone – oltre al lavoro di routine era anche molto attiva nel sostegno ai trapiantati, che seguiva con grande sensibilità e attenzione. Molto generosa, ha lavorato incessantemente fino allo stremo. La nostra comunità conta oltre 8500 abitanti, e lei ne aveva in carico poco meno di 2000. Ma dato che negli ultimi tempi i suoi due colleghi erano in malattia, la mole di lavoro per lei era diventata insostenibile”.

Dura la reazione della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), che ha definito l’accaduto “una morte sul lavoro a tutti gli effetti”. Il presidente Filippo Anelli ha denunciato pubblicamente le condizioni insostenibili in cui operano sempre più medici, soprattutto nei territori periferici, montani e rurali. “La collega è rimasta sola a presidiare una comunità di 5mila persone, nonostante fosse visibilmente debilitata. Alla sua salute ha anteposto la cura dei pazienti, e questo le è costato la vita – ha dichiarato Anelli – Lo Stato deve intervenire: non possiamo più tollerare che chi cura venga lasciato morire di lavoro”.

© Riproduzione riservata