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28/07/2026 15:42

Madison Cinemas Ragusa, il sindaco Peppe Cassì: la richiesta di commissione di vigilanza è arrivata ieri…

Il sindaco replica alle accuse di Manuele Ilari, prorprietario del Madison.

di Redazione

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Ragusa – È pacata la replica del sindaco di Ragusa Peppe Cassì a Ragusanews all’annuncio del titolare del Madison Cinemas di Ragusa Manuele Ilari, che minaccia di vendere l’ex Cineplex: “La richiesta di convocazione della commissione di vigilanza pubblici spettacoli è arrivata solo ieri pomeriggio al protocollo del Comune e questa mattina agli uffici competenti. Sarà convocata a stretto giro, tenuto conto della disponibilità dei suoi componenti. La collaborazione della Amministrazione non è mai mancata, così come la volontà di risolvere prima possibile la situazione, nel rispetto delle norme”.

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