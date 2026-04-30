Madison Cinemas Ragusa: la società chiarisce la propria posizione sull’ordinanza di chiusura

Ragusa, 30 aprile – Madison Cinemas prende atto del permanere dell’ordinanza di chiusura relativa alla struttura di Madison Cinemas Ragusa, in C.da Cimillà – Strada Provinciale 25 – Ragusa, Km 3, e ritiene necessario fare chiarezza sulla vicenda, a tutela della propria immagine, dei lavoratori, degli spettatori e di un cinema che da oltre vent’anni rappresenta un presidio culturale e sociale per la città e per l’intera provincia. La società comprende il disagio arrecato al pubblico e ribadisce che la sicurezza degli spettatori, dei dipendenti e di tutti gli operatori è sempre stata e resta una priorità assoluta.

Madison Cinemas precisa che il cinema di Ragusa è attivo dal 2005 sulla base dei titoli rilasciati dagli organi competenti. In particolare, l’agibilità della struttura è stata regolarmente rilasciata dalla Commissione comunale competente con provvedimento n. 199 del 22 dicembre 2005, cui ha fatto seguito il parere di agibilità rilasciato dal Dipartimento Servizio Edilizia Privata, pratica n. CC 025/06 del 23 febbraio 2006. La società respinge quindi ogni ricostruzione che possa far apparire la struttura come priva, in origine, dei necessari titoli autorizzativi.

Con riferimento agli aspetti antincendio, Madison Cinemas precisa che il Certificato di Prevenzione Incendi risulta regolarmente volturato e che, a seguito dei danni subiti dall’impianto dopo gli eventi atmosferici che hanno interessato l’area, ha proceduto tempestivamente al ripristino delle componenti coinvolte: già dal 18 aprile l’impianto antincendio è tornato in pressione secondo i parametri previsti, mentre il 24 aprile sono state ripristinate le pompe danneggiate. Secondo le valutazioni dei tecnici della società, inoltre, né le prescrizioni del CPI né la normativa applicabile alla struttura, con particolare riferimento al Decreto del Ministero dell’Interno del 19 agosto 1996, Titolo XVI, imporrebbero nel caso specifico la presenza di un impianto di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi, previsto per carichi di incendio superiori alla soglia di 30 kg/mq equivalente legna; soglia che, sulla base della relazione di calcolo disponibile, la struttura non supererebbe.

Madison Cinemas contesta infine la ricostruzione relativa alla presunta mancanza di licenza di esercizio ai sensi dell’art. 68 del TULPS, alla luce del quadro normativo vigente e delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La società conferma di aver prodotto la documentazione richiesta, completato gli interventi tecnici necessari e avviato le opportune iniziative nelle sedi competenti, incluso il ricorso al TAR, per tutelare i propri legittimi diritti. Madison Cinemas auspica una rapida definizione della vicenda e ribadisce la piena disponibilità al confronto con Comune, Vigili del Fuoco e autorità coinvolte, con l’obiettivo di restituire quanto prima alla città un presidio culturale importante, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza.

Nella foto, Manuele Ilari, del Madison Cinemas

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