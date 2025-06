Madre e bimba trovate morte a Villa Pamphili, il killer in Italia con una barca charter da Malta alla Sicilia

Rexal Ford, il 46enne americano accusato di aver ucciso la bimba trovata a Villa Pamphili a Roma e di aver occultato il cadavere della madre della piccola, è entrato in Italia con una barca charter partita da Malta. Secondo quanto hanno ricostruito investigatori e inquirenti, Ford – che in realtà si chiama Charles Francis Kaufmann – è approdato con il charter in Sicilia alla fine di marzo di quest’anno. Al momento, sempre secondo quanto si apprende, non è ancora chiaro se sulla barca ci fossero anche la donna e la bimba.

I corpi senza vita della neonata e della donna sono stati trovati nel pomeriggio di sabato 7 giugno a Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma. Il corpicino era adagiato vicino a una siepe, nella vegetazione non distante dalla Fontana del Giglio, sul lato della villa che affaccia su via Leone XII. A circa 100 metri di distanza è stato invece individuato, successivamente, il cadavere della donna avvolto in un sacco nero. Le indagini sono scattate dopo che alcuni passanti avevano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo avere notato il corpo della piccola.

© Riproduzione riservata