Attualità
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28/09/2026 10:04

Madre e figlia muoiono di cancro a sole 10 ore di distanza l’una dall’altra. «Nessuna delle due voleva vedere la fine dell’altra»

Il dramma di Cibele (28 anni) e Maria (56): una storia che ha commosso.

di Redazione

Una famiglia è stata sconvolta dopo che una madre e sua figlia sono morte di cancro a distanza di appena dieci ore l’una dall’altra; lo hanno riferito i familiari, straziati dal dolore. Cibele Marchis, 28 anni, è deceduta giovedì intorno alle 16:00 (ora locale) in un ospedale di Mogi Guaçu, in Brasile, secondo quanto riportato dalla testata “G1”. La sua amata madre, Maria Elisabete Nogueira, 56 anni, è venuta a mancare venerdì intorno alle 2:00 del mattino, dopo essere stata sedata in un altro ospedale della città, ha riferito la testata locale. Una storia che sta commovuedo il web.

Secondo quanto riferito dai familiari, a Cibele, esperta di digital marketing, nel 2024 è stato diagnosticato un tumore raro e aggressivo originatosi nella ghiandola surrenale.

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