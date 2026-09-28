Madre e figlia muoiono di cancro a sole 10 ore di distanza l’una dall’altra. «Nessuna delle due voleva vedere la fine dell’altra»

Circa un anno dopo, Maria ha scoperto di avere un tumore al pancreas dopo essersi rivolta al medico per quello che credeva fosse un calcolo biliare, hanno raccontato i suoi cari. Cibele è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici e cicli di chemioterapia; nel dicembre 2025, i medici hanno comunicato alla famiglia che la donna era in fin di vita a causa di alcune infezioni, come ha riferito Bárbara Rodrigues dos Santos. Bárbara ha ricordato come madre e figlia si siano fatte forza a vicenda durante quel periodo drammatico. «Lei, Maria, ha digiunato per 24 ore chiedendo un miracolo per sua figlia, e Dio ha risposto. Dio le ha restituito la figlia», ha detto Bárbara.

Dopo essersi ripresa, Cibele è stata dimessa ed era entusiasta della vita che l’attendeva, ha raccontato una sua parente. “Voleva vivere”, ha detto Bárbara alla testata, aggiungendo che le cicatrici e la sacca per la colostomia non la turbavano affatto. Sua madre, chiamata affettuosamente Bia dai suoi cari, non ha potuto proseguire le cure oncologiche con la stessa intensità dopo che la malattia è progredita rapidamente.

La morfina

Il dolore di Maria era diventato così forte da richiedere la somministrazione di morfina; è stata ricoverata in ospedale il 17 settembre, secondo quanto riportato. In quel periodo, Cibele era andata a trovare la madre malata. Tuttavia, circa una settimana dopo, le sue condizioni sono peggiorate ed è stato necessario ricorrere a cure mediche. «Sono tornato a casa dal mio viaggio mercoledì e mia madre mi ha detto che Bia non stava bene», ha raccontato a G1 Rowilson Leandro da Costa, nipote di Maria e cugino di Cibele. «E quando ho ricevuto la chiamata giovedì, tutti si aspettavano che riguardasse mia zia, non Cibele». Rowilson ha raccontato di essersi occupato dell’organizzazione della veglia funebre della cugina e che, una volta tornati a casa dopo averle dato l’ultimo saluto, è arrivata la telefonata riguardante Maria. «Ho dovuto dare nuovamente la notizia a mio zio, che stava piangendo la morte della figlia, dicendogli che anche sua moglie non c’era più», ha raccontato. Rowilson ha spiegato che Cibele era l’unica figlia della coppia e che suo zio si sente smarrito senza di loro. «Ha perso la sua famiglia. Tornare a casa e non trovare più nessuno… È triste, è dura», ha detto.

La flebo

I familiari hanno riferito che sia la madre che la figlia avevano espresso il desiderio di non essere informate della morte dell’altra, qualora una delle due fosse ancora in vita. «Nessuna delle due voleva vedere l’altra morire», ha affermato Rowilson. «Ne avevano parlato spesso, a volte scherzando, altre seriamente, ed è successo proprio così. Una non ha mai saputo della morte dell’altra. È davvero una cosa incredibile». A marzo, Cibele aveva condiviso un video che la ritraeva mentre le veniva somministrata una flebo, scrivendo: «Finché il tuo unico problema sono i soldi, sii grato. Peggio è dover affrontare qualcosa che nemmeno tutto il denaro del mondo può risolvere». Cibele e Maria sono state sepolte insieme, nel corso di una cerimonia congiunta circondate da familiari e amici.