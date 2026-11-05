Maestra dal grande sorriso: Serafina Spera morta travolta da un bus

Palermo – Serafina Spera era andata in pensione due anni fa dopo aver insegnato a lungo all’istituto comprensivo Perez – Madre Teresa di Calcutta. È deceduta dopo essere stata travolta da un autobus in via Antonio Marinuzzi, all’incrocio con via Pisacane, vicino alla stazione centrale.

Era nata a Barletta, in Puglia, insegnava italiano e regalava sorrisi. Era sempre pronta ad ascoltare gli alunni, era molto legata agli insegnanti della scuola Perez.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20. La donna è finita sotto le ruote di un autobus della linea 246. Per liberare il corpo dal mezzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto sollevare l’autobus con una gru.

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