Mafia e imballaggi a Vittoria: assolti in Appello Giacomo e Michael Consalvo, annullata condanna per Elio Greco

Vittoria – In primo grado, avevano scelto di essere giudicati con rito abbreviato, erano stati condannati, tutti e tre, a 9 anni e 4 mesi di reclusione per associazione mafiosa finalizzata all’acquisizione di posizioni dominanti nel Vittoriese; 416 bis aggravato dal comma 6. Ieri, la Seconda sezione penale della Corte d’Appello di Catania, ha assolto con la formula più ampia (per non avere commesso il fatto), Giacomo Consalvo e Michael Consalvo. Per il terzo imputato, Elio Greco, la Corte ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Catania. Il processo era scaturito dall’operazione Ghost Trash messa a segno nel 2017, a Vittoria, e condotta dal Gico della Guardia di

Finanza di Catania su delega della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo etneo. L’ipotesi accusatoria alla base dell’operazione, riteneva la sussistenza del clan “stiddaro” storicamente riferibile ai Carbonaro Dominante attraverso una articolazione territoriale che faceva capo alla famiglia Ventura; attraverso una intestazione fittizia di beni e il traffico illecito di rifiuti, gli associati al clan avrebbero procurato benefici anche economici diretti, alla associazione mafiosa.

© Riproduzione riservata