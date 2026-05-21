Mafia, indagate le sorelle del boss Matteo Messina Denaro: avrebbero aiutato il fratello, ma il giudice dice no all’arresto

Le esigenze cautelari sarebbero venute meno visto che la ex "primula rossa" di Cosa Nostra è deceduto

Castelvetrano, Trapani – Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capomafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata inosservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato.

La Procura aveva contestato loro l’associazione mafiosa e ne aveva chiesto l’arresto, ma il giudice ha modificato l’accusa e, pur ritenendo che ci siano a loro carico i gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari visto che il boss è deceduto.

I pm hanno proposto appello al tribunale del Riesame.

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