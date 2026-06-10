Mafia: sciolto il comune di Francofonte, nominata commissione straordinaria per 18 mesi

Francofonte, Siracusa – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato l’affidamento della gestione del comune di Francofonte a una commissione straordinaria. Ciò inizialmente per la durata di diciotto mesi. Il provvedimento è stato adottato in seguito all’accertamento di condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Rapporti ritenuti tali da compromettere la libera determinazione e l’imparzialità dell’amministrazione locale. Oltre al buon andamento dei servizi pubblici e alla tutela dell’ordine e della sicurezza. La decisione si basa sull’articolo 143 del Testo unico degli enti locali e comporta lo scioglimento degli organi comunali elettivi, con il conseguente insediamento di una gestione commissariale straordinaria.

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